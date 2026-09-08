Yıldız Tilbe konserinde tansiyon yükseldi! Emniyet güçleri müdahale etti

İzmir Kültürpark’ta düzenlenen Yıldız Tilbe konseri, alan kalabalığının artmasıyla birlikte hareketli anlara sahne oldu. Konser sırasında seyircilerin yoğunluk oluşturduğu bir noktada, henüz belirlenemeyen bir nedenle kalabalık bir grup arasında tartışma çıktı.

EMNİYET GÜÇLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay, çevredeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Tartışmanın büyümesi üzerine konser alanında önlem alan emniyet güçleri olaya anında müdahale etti. Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı müdahalesi sayesinde kavgaya karışan ve taşkınlık çıkaran kişiler kontrol altına alınarak hızla konser alanının dışına çıkarıldı.

SANATÇI DEVAM ETTİ

Emniyetin müdahalesiyle gerginlik tırmanmadan sonlandırılırken, etkinlik alanında güvenlik önlemleri artırıldı. Yaşanan kısa süreli aksamanın ardından ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konserine devam etti.