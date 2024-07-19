Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı açıldı mı? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar?

Yıldız Sarayı nerede? Yıldız Sarayı nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar?

Yıldız sarayı hangi ilçeye bağlı? Yıldız Sarayı açıldı mı? 6 yıldır restorasyon çalışmaları devam eden Yıldız Sarayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

YILDIZ SARAYI NEREDE?

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Yıldız Sarayı uzun yıllardır devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları ile insanlar tarafından açılması bekleniyor. Yıldız Sarayı'nda yer alan "Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" gibi birçok yapı, tarihde ilk kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

YILDIZ SARAYI AÇILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı bugün gerçekleştirilen Yıldız Sarayı artık ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, "(Yıldız Sarayı) Bugünden itibaren halkımıza açtığımız bu mekanı, önümüzdeki ayın sonuna kadar, bu ay dahil, ücretsiz olarak ziyarete açmış olacağız." dedi.

YILDIZ SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, yaptığı açıklamada, "Milli Saraylara ait mekanlar ilk açıldığında belli bir süre ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Şu an burası ile ilgili bir giriş ücreti tespit etmemiş durumdayız. Ama vatandaşlarımız için zaten her zaman bir müze kart kolaylığımız var. Malumunuz Milli Saraylara ait mekanlar müze kartla gezilebiliyor. O yüzden bütün ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz." dedi.

YILDIZ SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

Beşiktaş sınırları içinde yer alan Yıldız Sarayı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs, vapur ve metro gibi toplu ulaşım araçları ile ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda kendi özel aracınız ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.