Haberler

Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıl öncesi hava durumu tahminleri değişmeye başladı. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Marmara Bölgesi için yılbaşı gecesinde kar yağışı ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde İstanbul, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yeni yıla kar yağışıyla girebilir.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, yılbaşı gecesine ilişkin tahminler değişmeye başladı. Son meteorolojik modellere göre, yeni yıla kar yağışıyla girme olasılığı ciddi oranda arttı. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde İstanbul, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yeni yıla kar yağışıyla girebilir.

HAFTA SONU ILIK VE YAĞIŞSIZ GEÇECEK

Önümüzdeki hafta sonu ülke genelinde yağışsız ve ılık bir hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 15, İzmir'de 17, Ankara'da 9 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Antalya'da termometrelerin 21 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

SİS VE HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI

Güneşli hava etkisini sürdürürken, özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus görülmesi bekleniyor. Bu durağan atmosferik yapı nedeniyle hava kirliliği oranlarının da artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun iki ila üç gün daha sürebileceğine dikkat çekerek solunum rahatsızlığı olan yurttaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

PAZAR GÜNÜ HAVALAR DEĞİŞİYOR

Pazar günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak hava yeniden hareketleniyor. Akdeniz, Güney Ege ve özellikle Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu devam eden güneşli hava, pazar gecesi yerini yağmura bırakacak. Yağışlı sistemin haftanın ilk günlerinde de etkili olacağı bildiriliyor.

"YILBAŞI MARMARA'DA KAR GÖRÜNÜYOR"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yılbaşı gecesine ilişkin son durumu paylaştı. Şen, Türkiye genelinde kar yağışı ihtimalinin arttığını belirterek, Akdeniz, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde kar olasılığının öne çıktığını ifade etti. Marmara Bölgesi için kar ihtimaline dikkat çeken Şen, İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu, ancak önümüzdeki günlerde tahminlerin değişebileceğini vurguladı.

Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı

Bahis skandalında ilk küme düşürme kararı
Kendi canına kıyan uzman çavuş, akılalmaz tuzakla intihara sürüklenmiş

Akılalmaz tuzak! Canına kıyan uzman çavuş intihara böyle sürüklenmiş
Konserde patronuyla yakalanan İK yöneticisi ilk kez konuştu: Tacizin sonu hiç gelmedi

Konserde patronuyla yakalanan yönetici ilk kez konuştu: Taciz bitmedi
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Gözaltına alınan gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Levent Gültekin'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title