Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, yılbaşı gecesine ilişkin tahminler değişmeye başladı. Son meteorolojik modellere göre, yeni yıla kar yağışıyla girme olasılığı ciddi oranda arttı. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde İstanbul, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez yeni yıla kar yağışıyla girebilir.

HAFTA SONU ILIK VE YAĞIŞSIZ GEÇECEK

Önümüzdeki hafta sonu ülke genelinde yağışsız ve ılık bir hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 15, İzmir'de 17, Ankara'da 9 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Antalya'da termometrelerin 21 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

SİS VE HAVA KİRLİLİĞİ UYARISI

Güneşli hava etkisini sürdürürken, özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus görülmesi bekleniyor. Bu durağan atmosferik yapı nedeniyle hava kirliliği oranlarının da artabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu durumun iki ila üç gün daha sürebileceğine dikkat çekerek solunum rahatsızlığı olan yurttaşların tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.

PAZAR GÜNÜ HAVALAR DEĞİŞİYOR

Pazar günü itibarıyla batı bölgelerden başlayarak hava yeniden hareketleniyor. Akdeniz, Güney Ege ve özellikle Antalya kıyılarında kuvvetli sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul'da ise hafta sonu devam eden güneşli hava, pazar gecesi yerini yağmura bırakacak. Yağışlı sistemin haftanın ilk günlerinde de etkili olacağı bildiriliyor.

"YILBAŞI MARMARA'DA KAR GÖRÜNÜYOR"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yılbaşı gecesine ilişkin son durumu paylaştı. Şen, Türkiye genelinde kar yağışı ihtimalinin arttığını belirterek, Akdeniz, kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışındaki bölgelerde kar olasılığının öne çıktığını ifade etti. Marmara Bölgesi için kar ihtimaline dikkat çeken Şen, İstanbul'da ısı adası etkisine rağmen kar yağışı ihtimalinin bulunduğunu, ancak önümüzdeki günlerde tahminlerin değişebileceğini vurguladı.