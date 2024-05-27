Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Yiğit Kirazcı diziden neden ayrılıyor, ne oldu?

Sevilen oyuncu Yiğit Kirazcı, Rüzgar rolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Yeni bir anlaşmaya imza atan Kirazcı, yaz boyunca CNBC-e'de yayınlanacak bir yarışmayı sunacak. Peki, Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Yiğit Kirazcı diziden neden ayrılıyor, ne oldu?

YİĞİT KİRAZCI, KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nursema'ya aşık olan Rüzgar'ı oynayan Kirazcı, rolü gereği veda edecek. Başarılı oyuncu diziden ayrılmadan önce de yeni bir proje için imza attı. Kirazcı, 9 yıl aradan sonra CNBC-e ile anlaştı. Oyuncu, yaz boyunca İngiltere'nin fenomen yarışma programı Letterbox Türkiye'yi sunacak.

YİĞİT KİRACI DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde bir veda yaşanacak. Diziye sonradan dahil olan Yiğit Kirazcı, kadrodan ayrılıyor.