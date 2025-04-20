Merzigo'nun kurucu ortağı ve CEO'su olarak tanınan Yiğit Doğan Çelik, dijital içerik alanındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yiğit Doğan Çelik kimdir, Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında ve Yiğit Doğan Çelik nereli gibi sorular, kariyerini ve kişisel hayatını yakından tanımak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, Yiğit Doğan Çelik kimdir? Yiğit Doğan Çelik kaç yaşında, nereli?

YİĞİT DOĞAN ÇELİK KİMDİR?

Yiğit Doğan Çelik, Türk iş dünyasında dijital medya ve içerik teknolojileri alanında tanınan bir girişimcidir. Merzigo adlı dijital medya şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapmaktadır. Merzigo, dijital içeriklerin küresel ölçekte dağıtımı ve gelir elde edilmesi konularında faaliyet göstermektedir.

Eğitimini Londra'daki Regent's University London'da tamamlayan Çelik, dijital medya alanında yenilikçi projelere öncülük etmiştir. Ayrıca, Key Networks Group'un başkanlığını da yürütmektedir.

Kişisel hayatında, ünlü moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile 21 Ekim 2019 tarihinde evlenmiştir. Çiftin düğünü, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış ismin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yiğit Doğan Çelik'in yaşı ve memleketi hakkında kamuya açık kesin bilgiler bulunmamaktadır.

2024 yılında, çiftin oğulları Aziz Doğan dünyaya gelmiştir. Bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaşarak kamuoyuyla duyurmuşlardır.