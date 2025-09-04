Programın yayınlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, diğer yandan da soruların doğru yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler adeta kendilerini sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi düzeylerine göre çözmeye çalışıyor. Peki, yeryüzünde kapladığı alan bakımından hangisi daha büyüktür?

YERYÜZÜNDE KAPLADIĞI ALAN BAKIMINDAN HANGİSİ DAHA BÜYÜKTÜR?

A: Monako, Vatikan ve San Marino'nun toplamı

B: Yaşayan en büyük canlı

C: FIFA ölçülerinde 20 bin futbol sahası

D: Marmara Denizi

Cevap : D

Monako, Vatikan ve San Marino'nun toplam yüzölçümü

Monako: 2,02 km²

Vatikan: 0,49 km²

San Marino: 61 km²

Toplam : yaklaşık 63,5 km²

Yaşayan en büyük canlı

Dünyadaki en büyük canlı, ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Armillaria ostoyae mantarıdır. Bu mantar yeraltındaki miselyum ağı ile yaklaşık 965 hektar alan kaplar.

965 hektar? 9,65 km²

20 bin futbol sahası (FIFA ölçülerinde)

Bir FIFA standart futbol sahası ortalama 105 × 68 m = 7.140 m² = 0,00714 km²'dir.

20.000 saha × 0,00714 km² = 142,8 km²

Marmara Denizi

Marmara Denizi'nin yüzölçümü yaklaşık 11.350 km²'dir.

Karşılaştırma

A: 63,5 km²

B: 9,65 km²

C: 142,8 km²

D: 11.350 km²

En büyük alan: Marmara Denizi (D seçeneği)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller kazandıran efsanevi yarışma, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu mücadelede, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı tam 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışmada her soru, katılımcıyı bir sonraki seviyeye taşırken aynı zamanda önemli barajları da aşmayı gerektiriyor. 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ barajı geçiliyor. Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor.

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. Aynı şekilde, yarışmacı istediği an çekilme kararı alabilir ve o ana kadar doğru yanıtladığı son sorunun ödülünü kazanır.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, hem bilgi hem de stratejiyi bir araya getirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor!