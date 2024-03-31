Yerel seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

2024 Yerel Seçimleri'nde oy kullanmak istemeyen birçok kişi tarafından oy kullanmama cezası kaç TL 2024 araması gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki seçimler Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düzenlenir. Peki, Yerel seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL?

YEREL SEÇİMDE OY KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?

2010'da yapılan bir açıklamada, oy kullanmama cezasının 22 TL olduğu duyurulmuştu. Ancak 2023 yılında yapılan Genel Seçimlerde, oy kullanmama cezası 300 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmenlere ceza tebligatı gönderilir ve bu cezaların ödeme işlemleri genellikle Maliye Bakanlığı veya PTT gibi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilir.

SEÇİMLERDE OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince, seçimlerde oy kullanmak yasal bir yükümlülüktür. Seçme hakkı, bir vatandaşlık görevidir olarak kabul edilir.