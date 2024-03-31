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2024 Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası var mı? 31 Mart seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

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Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası var mı ve 2024 seçimlerinde oy kullanmamanın cezası ne kadar olduğu gündeme geliyor. 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmamanın cezası merak konusu oldu. Oy kullanmanın zorunlu olup olmadığı ve kullanılmaması durumunda ne tür bir ceza uygulanacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaktadır. Peki, Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? 31 Mart seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

YEREL SEÇİMDE OY KULLANMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Oy kullanmama cezasının miktarı henüz açıklanmadı, ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bu cezanın belirleneceği biliniyor.

2017'deki Referandum seçimlerinde oy kullanmama cezası 22 TL olarak belirlenmişti, aynı tutar 2015'teki 1 Kasım Pazar seçimleri için de geçerliydi. Ancak 2023 Genel Seçimlerinde oy kullanmama cezası 300 TL'ye yükseltildi.

Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? 31 Mart seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu?

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri şu şekildedir:

Güneşin doğuş ve batış saatlerine göre belirlenen değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi 07.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Diğer illerde ise oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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