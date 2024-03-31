Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu?

Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu? soruları gündeme geliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde, Türkiye genelindeki yerel yöneticiler belirlenecek. Vatandaşlar, belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri gibi görevlerin belirlenmesi için oy kullandı. Peki, Yerel Seçim kaç yılda bir yapılır? Hangi seçimler 5 yılda bir yapılır? Belediye seçimleri en son ne zaman oldu?

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; yerel yönetimler seçimi 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşiyor. Yerel seçimler, Türkiye'de beş yılda bir düzenlenir.

BELEDİYE SEÇİMLERİ EN SON NE ZAMAN OLDU?

Genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi diğer seçimler ise dört yılda bir gerçekleşir. En son yerel belediye seçimleri, 31 Mart 2019'da yapıldı.

31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ