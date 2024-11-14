Üye Girişi
Haberler

Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı?

Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenikapı metrosunda yangın çıktı mı ve Yenikapı metrosunda neden yangın çıktığı merak ediliyor. Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı? Sabah saatlerinde Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda çıkan yangın sonucu birçok vatandaş mağdur oldu. Peki, Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı?

Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı? Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Yenikapı metrosu ne zaman açılacak ve neden yangın çıktığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yenikapı metrosunda çıkan yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir...

YENİKAPI METROSUNDA YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'da Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Seferler Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı?

YENİKAPI METROSUNDA SEFERLER İPTAL Mİ?

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı.

Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı?

YENİKAPI METROSUNDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Bir diğer açıklamada ise, "Yenikapı- Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında

 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi

Karısını kemerle boğdu! Ekipler intihardan vazgeçirmeye çalışıyor

 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

AK Parti kurucusundan canlı yayında skandal Atatürk çıkışı
Kartlı ödemelerde yeni nesil yazarkasa zorunluluğu yarın başlıyor

Kartlı ödemelerde yeni dönem başlıyor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜMİT İHSAN TOPAL:

Bunlar ibb ye gelecek kayyumun ayak seslleri vatandaşın burasına geldi artık bitsin çektiğimiz çile

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 14 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Brawl Stars bakım molası ne zaman biter 2024? 14 Kasım Brawl Stars ne zaman açılacak? Anadolu Parsı fotokapan görüntüleri! Anadolu Parsı nerede görüldü, Türkiye'de nesli tükendi mi? 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? ALTIN YÜKSELECEK Mİ? Altın ne zaman yükselecek? 14 Kasım altın piyasasında son durum! Türkiye maçı ne zaman? Türkiye Galler maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Galler maç bileti kaç TL? Seren Fosforoğlu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seren Fosforoğlu kaç yaşında, nereli? Seren Fosforoğlu biyografisi! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 14 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Eren Dinkçi kimdir? Eren Dinkçi kaç yaşında, nereli? Son dakika! Yenikapı metro istasyonu kapatıldı mı? 9. Yargı Paketi çıktı mı, TBMM'den geçti mi? 9. Yargı Paketi maddeleri nedir, denetimli serbestlik var mı 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.