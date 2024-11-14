Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı?

Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı? Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Yenikapı metrosu ne zaman açılacak ve neden yangın çıktığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yenikapı metrosunda çıkan yangın söndürüldü mü? Detaylar haberimizdedir...

YENİKAPI METROSUNDA YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'da Yenikapı metro istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Seferler Vezneciler- Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Yenikapı-Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

YENİKAPI METROSUNDA SEFERLER İPTAL Mİ?

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların bir anda istasyonu kaplaması sonrasında yolcular tahliye edilirken, istasyon geçici bir süre kapatıldı.

YENİKAPI METROSUNDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Bir diğer açıklamada ise, "Yenikapı- Vezneciler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.