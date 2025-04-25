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Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan "Sonun acı olacak" paylaşımına bomba yanıt

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan
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Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, hakkında yapılan "Her kahramanın bir sonu olur" şeklindeki tehditvari paylaşımı alıntılayarak "Ben kahraman değilim, görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardınıza koymayın" yanıtını verdi.

Bebekleri ölüme sürükleyen Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, bu kez sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu.

"ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN"

"Her kahramanın bir sonu olur. Genelde de acı olur. Bekleyeceğiz, göreceğiz" şeklindeki tehditvari paylaşımı alıntılayan Engin, "Ben kahraman değilim, sadece görevini yapan bir Türk savcısıyım. Ama bu memlekette kahraman bitmez. Elinizden geleni ardınıza koymayın" ifadelerine yer verdi.

İşte Savcı Yavuz Engin'in o paylaşımı;

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

MAKAMINDA TEHDİT EDİLMİŞTİ

Savcı Yavuz Engin, kendisini tehdit eden 'Yenidoğan çetesi'ne boyun eğmeyerek, çetenin videosunu alıp soruşturmaya yön vermişti. Nisan 2024'te İstanbul'a atanan Savcı Engin, göreve başladıktan sadece 20 gün sonra bebek çetesi operasyonunun talimatını vermişti. Savcı Yavuz Engin, dik duruşuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede geniş bir kitle tarafından tanındı.

YAVUZ ENGİN KİMDİR?

Savcı Yavuz Engin, 1989 yılında Almanya'da doğdu. Eğitim hayatını Türkiye'de tamamlayan Engin, İlk ve ortaöğrenimini Bolu 50. Yıl Ortaokulu'nda okudu, lise öğrenimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde 2008 yılında bitirdi. Savcı Yavuz Engin 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı ve 2013 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak, 2014 yılında savcı adayı olarak mesleki kariyerine başlamıştır. Staj sürecinin ardından, Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış ve burada göreve başlamıştır. Savcı Engin, 2024 Nisan ayında ise HSK tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi ettirilmiştir.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Hukuk
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıBahtiyar Çelik:

Senin Allahına kurban. Rabbim sana uzun ömür versin

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Savcımızın arkasındayız!!!

Yorum Beğen362
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıGenco:

“ Bu memlekette “ kahramanlar “ bitmez…” İmza, TÜRK….

Yorum Beğen245
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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

savci mi bu arkadaş iletişim başkanı mi anlamadım.. yaptıgı iş hukuk devletinde yapılması gereken bir iş bence .. herkes küçük resme bakıyor.. içeri atılan 3 -5 çabulcu hastane sahipleri neden ıçerde değil siyasi ayağı kim bu çetenin kim bunlara yol vermiş.. bunlar hepsi araştırılması gerekir o masum bebeklerin hesabı sorulmalı devletimiz inş adaleti sağlar bu 3 beş çapulculuk işi değildir benim düşüncem..

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Haber Yorumları169bb:

devlet devlet olsa bu paylaşımı yapanı anında sarı poşete sokması lazım dı

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Savcimiza Helal olsun gurur duyuyoruz ,imamoglunun yolsuzlugunu hirsizligini cikaran savcimizada .Allah sayilarini artirsin böyle vatansever savcilarimizin Amin

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Köpek emojisi niye? İyi ii yapıyorsun ama siyasallaşma savcı efendi.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kendini akıllı sananlar aslında öyle değiller lütfen yorum yapmasın

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Haber YorumlarıTarafsız vatandaş:

devletin savcısının it köpekle muhatap olup cevap vermesine gerek varmı ?

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Buna sayın savcı bey değil , gereğini yapmak için terzi abiyi davet ediyoruz sahneye etk giydirip çıkarsın savcımızı tehdit edeni

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