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Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede?

Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede?
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Yenidoğan çetesinin özel hastane listesi birçok kişi tarafından araştırılırken, Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında 8 özel hastaneye kayyum atandı. İstanbul'da kayyum atanan hastaneler nerede ve Yenidoğan çetesi davasında son durum nedir merak ediliyor. Peki, Yenidoğan çetesi özel hastaneler nerede?

İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler hangisi ve Yenidoğan çetesi özel hastanelerin listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA KAYYUM ATANAN ÖZEL HASTANELER NEREDE?

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin Yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında kapatılan 8 özel hastaneye kayyum atandı.

Yenidoğan çetesi özel hastaneler listesi! İstanbul'da kayyum atanan özel hastaneler nerede?

YENİDOĞAN ÇETESİ ÖZEL HASTANELER LİSTESİ

Gazeteci Emrullah Erdinç soruşturma kapsamında kapatılan özel hastanelere kayyum atandığını açıkladı.

Bu kapsamda Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini için Sulh Ceza Hakimliğinden 27 Kasım 2024 günü Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinden istenen ve kabul edilen kayyım talebi ile

1- Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece "Avcılar Hospital Hastanesi"

2- Doğamed Sağlık Hizmetleri https://San.ve Tic. A.Ş, bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Doğa Hospital Hastanesi"

3- Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel TRG Hospitalist Hastanesi' ve 'Silivri Kolan Hastanesi"

4- Güney Hastanesi Sağlık Hiz Ltd Şti, bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Esenler Güney Hastanesi"

5- Beymed Sağlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Birinci Hastanesi"

6- Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Avrupa Şafak Hastanesi" ve "Özel İstanbul Şafak Hastanesi'

7- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Bağcılar Şafak Hastanesi"

8- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, bünyesinde faaliyet gösteren sadece 'Özel Reyap İstanbul Hastanesi" ve "Çorlu Reyap Hastanesi" kayyum atanmasına karar verildi."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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