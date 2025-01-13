Bebeklerin sağlık durumlarını manipüle ederek Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) haksız kazanç sağladıkları ve uygunsuz hastanelere sevk ettikleri iddiaları üzerine açılmıştı. Duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında devam ediliyor. Peki, Yenidoğan Çetesi duruşmasında neler oldu? Yenidoğan Çetesi duruşmasında son durum nedir? Detaylar haberimizde...

YENİDOĞAN ÇETESİ DURUŞMASINDA NELER OLDU?

Duruşma, mahkeme başkanının dava dosyasına gelen yeni evrakları okumasıyla başladı. Tutuklu sanıklardan İlker Gönen'in avukatı, soruşturma savcısı Yavuz Engin'in sosyal medya paylaşımını gerekçe göstererek, duruşma savcısının dosyadan el çektirilmesini talep etti. Başka bir sanık avukatı ise mahkeme heyetinin tarafsız olmadığını öne sürerek "reddihakim" talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, bu talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi. Ayrıca, dava salonunda polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı ve çok sayıda basın mensubu duruşmayı takip etti.

Davanın iddianamesine göre, doktor Fırat Sarı'nın liderliğini yaptığı suç örgütü, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu artırmak ve SGK'dan üst sınırda ödeme almak amacıyla hasta bebeklerin durumlarını olduğundan daha kötü göstermiş ve sevkleri manipüle etmiştir. İddianamede, bu örgütün faaliyetleri sonucu 10 bebeğin hayatını kaybettiği iddia ediliyor.

Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı duruşmada, "Bu mahkeme salonunda ben bir bebek katili görmedim, ben bir dolandırıcı görmedim. Medyanın çığırını aşmış haberlerini durdurmanız gerekiyor. Basın yasağının gelmesi gerekiyor. Kamuoyu algısı üzerinden yargılanıyoruz" ifadelerini kullandı.