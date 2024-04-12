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Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi ile birleşecek mi?

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31 Mart seçimlerinde yüzde 6.19 ile 3. parti konumuna yükselen Yeniden Refah'ın Saadet Partisi ile birleşeceği iddiası kulisleri hareketlendirdi. Peki, Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi ile birleşecek mi?

YENİDEN REFAH PARTİSİ VE YRP BİRLEŞİYOR MU?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin birleşeceği iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaya,"Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" dedi.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi ile birleşeceği iddialarına açıklık getirdi. Saadet Partili Kaya, "Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" sorusuna cevap verdi.

BİRLEŞME İHTİMALİNE KAPIYI AÇIK BIRAKTI"

Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz" diyen Kaya, "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" diyerek kapıyı birleşme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart Yerel Seçimleri'ne tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni kazanmıştı. Türkiye genelinde aldığı yüzde 6.19'luk oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken YRP ile yüzde 1,09 oy alan Temel Karamollaoğlu'nun liderliğini yürüttüğü Saadet Partisi'nin birleşeceği iddia edilmişti.

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Osman Demir
Osman Demir
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