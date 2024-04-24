Zeki Yiğit kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Zeki Yiğit kaç yaşında ve nereli?

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapıldı. Sandıktan çıkan sonuca göre Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanlığı'na seçildi. Peki, Yeni Yargıtay Başkanı kim oldu? Zeki Yiğit kimdir?

YENİ YARGITAY BAŞKANI KİM OLDU?

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün başkanlık seçimi yapıldı. Sandıktan çıkan sonuca göre Zeki Yiğit yeniden Danıştay Başkanlığı'na seçildi.

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gitti ve Yüksek Mahkemenin 4 yıl görev yapacak başkanını belirledi. Mevcut Başkan Zeki Yiğit yeniden oy çokluğuyla başkan seçildi.

ZEKİ YİĞİT KİMDİR?

10.05.1965 tarihinde Zonguldak Alaplı'da doğmuştur. İlkokulu köyünde, ortaöğretimi Karadeniz Ereğli'de bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. 10.02.1991 tarihinde mesleğe başlamıştır. Sütçüler ve Diyadin Cumhuriyet Savcılığı, Yeniçağa Hakimliği, Adalet Müfettişliği, Adalet Başmüfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye'de yolsuzluğa açık risk alanlarının belirlenmesi ve yolsuzlukların önlenmesi konularında yapılan çalışmalara katılmıştır. 03.03.2011 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiştir. 22.01.2013 – 24.01.2020 tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan ve 07.05.2020 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilen Yiğit, 2024 yılında düzenlenen seçimlerde yeniden Danıştay Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.