Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu oldu. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir, Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ SLOVENYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?



Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu oldu.



YENİ SLOVENYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ HAYRİYE KUMAŞCIOĞLU KİMDİR?

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