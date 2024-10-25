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Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi!

Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Slovenya büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir, merak edildi. İşte, Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi.

Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu oldu. 25 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir, Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ SLOVENYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu oldu.

İşte karar:

Yeni Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu kimdir? Hayriye Kumaşcıoğlu hayatı ve biyografisi!


YENİ SLOVENYA CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ HAYRİYE KUMAŞCIOĞLU KİMDİR?

Hayriye Kumaşcıoğlu hakkında ilgiler güncelleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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