Yeni Nesil Aile dizisinin konusu nedir? Yeni Nesil Aile'nin oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni Nesil Aile dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Geleneksel aile yapısıyla modern ebeveynlik anlayışının çatışmasını mizahi bir dille ele alan dizi, özellikle dijital platform izleyicisinin ilgisini çekmeyi başardı. Yeni Nesil Aile dizisi ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

YENİ NESİL AİLE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'da, yeşillikler içindeki bir bahçeli evde geçen Yeni Nesil Aile dizisi, farklı kuşakların ebeveynlik anlayışlarını aynı çatı altında çarpıştıran sıcak ve eğlenceli bir aile hikâyesi sunuyor. Fragmanının yayınlanmasının ardından büyük ilgi gören yapım, hem mizahi diliyle hem de karakter derinliğiyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Montessori sevdalısı modern ebeveynler, sosyal medyada gördüğü her öneriyi uygulayan anneler, glütensiz tariflerle mutfağa hâkim olan babalar ve geleneksel yöntemlerden asla ödün vermeyen büyükler… Yeni Nesil Aile, bu renkli karakterleri bir araya getirerek kuşaklar arası farkları samimi ve eğlenceli bir şekilde gözler önüne seriyor.

Modern çağın getirdiği yeniliklerle, geçmişten gelen köklü alışkanlıklar arasında kalan aile bireyleri; çatışırken aynı zamanda birbirlerinden öğrenmeyi de ihmal etmiyor. Hem güldüren hem düşündüren dizi, sadece dijital içerik platformu BMAG üzerinden izlenebiliyor.

YENİ NESİL AİLE DİZİSİ OYUNCULARI

Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim başrolü üstlenirken, kadronun tamamı ise aşağıdaki şekilde;

Selçuk Borak

Yasemin Yazıcı

Hülya Duyar

Elif Kanbur

Gurur Aydoğan

Selmin Artemiz

Semiha Yankı

Nil Güneş Saçkesici

Ece Yosmaoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor.

YENİ NESİL AİLE HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Yeni Nesil Aile dizisi, yalnızca dijital içerik platformu BMAG üzerinden izlenebiliyor. Türkiye'nin ilk yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi olarak öne çıkan bu özel proje, modern ebeveynlik anlayışları ile geleneksel aile değerleri arasında sıkışıp kalan bireylerin hikayesini mizahi bir dille ele alıyor.

Dizinin başrollerinde, uzun süredir ekranlardan uzak kalan Eda Ece, usta oyuncu Sumru Yavrucuk ve sevilen oyuncu İbrahim Selim yer alıyor. Toplam 58 bölümden oluşan yapım, izleyicilere sadece eğlenceli anlar değil, aynı zamanda düşündürücü kuşak çatışmaları ve aile içi dinamikler sunuyor. Gündelik hayattan kesitlerle kurgulanan hikaye, hem gençlerin hem de yetişkinlerin ilgisini çekebilecek sıcak bir anlatım sunuyor.

YENİ NESİL AİLE NE ZAMAN BAŞLADI?

Türkiye'nin ilk yüksek prodüksiyonlu dikey dizisi olma unvanını taşıyan Yeni Nesil Aile, 8 Ekim itibarıyla izleyici karşısına çıktı. Mobil cihazlara özel dikey formatta hazırlanan dizi, yayın öncesinde sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı haline gelmişti. 58 kısa bölümden oluşan bu özgün yapım, yenilikçi sunum tarzıyla dijital içerik dünyasında fark yaratmayı hedefliyor. Hem görsel dili hem de mizahi aile hikayesiyle dikkat çeken dizi, izleyicilere farklı bir dizi deneyimi sunmayı vaat ediyor.