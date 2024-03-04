Yeni millet bahçeleri, bölge parkları ve mesire alanları…

Yeni dönem projelerinde Yeşil Alan Vizyonu ile dikkatleri çeken Başkan Adayı Alemdar, "Sakarya'mız, yeşilin en çok yakıştığı şehir. Bu şehirde yeşil dönüşümü başaracağız. Hemşerilerimizin nefes alacağı, huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları ve yeşil alanlar oluşturacağız. 16 ilçemizde doğa harikası potansiyel alanlar mevcut. İnşallah bizler bu potansiyelleri doğru bir şekilde kullanarak şehir merkezimiz ve ilçelerimizde yeni parklar ve millet bahçeleri oluşturacağız" dedi.

Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Yusuf Alemdar, daha yeşil bir Sakarya mottosuyla açıkladığı Yeşil Alan Vizyonuna dair ayrıntıları paylaştı. 16 ilçesiyle Sakarya'nın doğa harikası bir potansiyele sahip olduğunu belirten Alemdar, projeler kapsamında yeni millet bahçeleri, büyük mesire alanları ve şehir merkezlerinde insanların rahat nefes alacağı bölge parklarının oluşturulacağını ifade etti.

Şehrimize yeni millet bahçeleri kazandıracağız

Yeni Millet Bahçelerini şehre kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Alemdar, "Sakarya'mız, yeşilin en çok yakıştığı şehir. Bu şehirde yeşil dönüşümü birlikte başaracağız. Hemşerilerimizin nefes alacağı, huzur içinde vakit geçirebileceği yeni yaşam alanları ve yeşil alanlar oluşturacağız. 16 ilçemizde doğa harikası potansiyel alanlar mevcut. İnşallah bizler bu potansiyelleri doğru bir şekilde kullanarak şehrimizde yeni parklar ve millet bahçeleri oluşturacağız" dedi.

Şehir merkezleri bölge parklarıyla rahat bir nefes alacak

Konuşmasında şehir merkezilerinde oluşturulacak bölge parklarına vurgu yapan Alemdar, "Sakarya'nın doğal yaşama uyumlu bir şehir olarak kalması belediyecilik anlayışımızın en net çizgilerinden biridir. Bizler de bu noktada özellikle şehir merkezlerimiz için bölge parkları inşa ederek, doğayla bütünleşmiş ferah bir şehir hedefine ulaşacağız. Aynı zamanda Çark Deresi'nin kenarında bulunan rekreasyon alanlarını da genişleteceğiz.

Yeni mesire alanları

Başkan Adayı Alemdar, "Bizler, kıyamet anında dahi imkanı varsa eldeki fidanın dikilmesini tavsiye eden bir peygamberin ümmeti olarak şehrin yeşiline ve doğasına zarar verecek hiçbir çalışmaya asla izin vermeyeceğiz. Şehrin nefes alacağı, vatandaşların buluşma noktası olacak ve özellikle şehir merkezine yakın olmasıyla cazibe merkezi haline gelecek büyük mesire alanları yapılacak. Bu alanlara ulaşımları da teleferik sitemleriyle kolaylaştıracağız. Bununla birlikte şehrimizin yeşil dokusunu koruyarak, çevre dostu projeler ve sıfır atık anlayışıyla Sakarya'yı daha da güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.