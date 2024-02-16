Yeni Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy kimdir, Fatih Ulusoy hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ KUZEY MAKEDONYA BÜYÜKELÇİSİ FATİH ULUSOY KİMDİR?

1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kasım 2005-Ağustos 2006 tarihlerinde Afganistan'daki NATO Kıdemli Sivil Temsilciliğinde Siyasi Danışman olarak görev yürütmüş, Eylül 2006-Eylül 2010 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nde Başkatip ve Müsteşar olmuş, Eylül 2010-Eylül 2012 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Özel Müşavir Yardımcısı, (Daire Başkanı sıfatı ile) Eylül 2012-Kasım 2015 Londra Büyükelçiliği'nde Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1 Aralık 2015 - 10 Ocak 2019 tarihleri arasında Addis Ababa Büyükelçisi olmuştur. Ayrıca aynı tarihten itibaren Afrika Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştır. 10 Ocak 2019 - 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Güney Filipinler Barış Süreci- Bağımsız Silahsızlanma Komisyonu (IDB) Başkanı olmuştur. 13 Ağustos 2021'den itibaren Riyad Büyükelçisi olarak görev yapmıştır.