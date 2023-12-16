Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah 86 yaşında hayatını kaybetti. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuveyt Emiri es-Sabah'ın bugün yaşama veda ettiği duyuruldu. Peki, Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? İşte detaylar…

Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu?

Kuveyt devleti, vefat eden emirin ardından 40 günlük resmi yas ilan ederek devlet dairelerinin 19 Aralık'a kadar kapalı kalacağını açıkladı. Peki, Yeni Kuveyt Emiri kimdir, kaç yaşında? Kuveyt'in yeni emiri belli oldu mu? İşte detaylar…

YENİ KUVEYT EMİRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kuveyt Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni emiri olarak ilan etti. Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, kardeşi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı veliaht olarak atamıştı. Meşal el-Ahmed, 80 yaşında olup, Şeyh Nevvaf'ın üvey kardeşidir. Son 17 yıldır Milli Muhafızlar Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda Milli Muhafızlar Başkanı'nın rahatsızlığı nedeniyle önceki dönemde Milli Muhafızlar'ın fiili başkanı olarak görev yapmıştır.

KUVEYT'İN YENİ EMİRİ BELLİ OLDU MU?

Kuveyt Kabinesi bugün, Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ölümünün ardından Şeyh Meşal El-Ahmad El-Cabir es-Sabah'ın yeni Kuveyt Emiri olduğunu duyurdu.

Kuveyt tarihindeki 1921-1951 yılları arasındaki Emir Şeyh Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 7. oğlu olan Meşal el-Ahmed, ayrıca vefat eden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın tedavi amaçlı yurt dışı seyahatlerinde de yanında bulunmuştur. Meşal el-Ahmed, Emir Sabah'ın vefat ettiği son ABD yolculuğunda da refakat etmiştir.