Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kocaeli'ye yeni vali atandı. Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu?

KOCAELİ VALİSİ KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

İşte Vali Atama Kararnamesi:

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ KİMDİR?

1970 yılında Erzurum ili Oltu İlçesinde doğdu. İlkokul, İmam Hatip Ortaokulu ve Oltu Lisesinden sonra 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Dil eğitimi için 8 ay İngiltere'de kaldı. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan, 2006-2008 yıllarında da Antalya-Finike Kaymakamlığı yaptı.

2008 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini geçici görevlendirme ile Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak yürüttü. 2010 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. Ağustos 2013'te bu görevinden Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 30 Aralık 2013'te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirildi. Bu görevi yürütürken Ağustos 2014 'te Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 30/05/2016 tarihinde Nevşehir Valisi olarak atanana kadar Özel Kalem Müdürlüğü görevine devam etti.

13/06/2016 tarihinden 10/06/2020 tarihine kadar 4 yıl Nevşehir Valisi olarak görev yapan Vali İlhami AKTAŞ, 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çanakkale Valiliğine atandı.

17 Haziran 2020 tarihinde Çanakkale Valiliği görevine başlayan Vali İlhami AKTAŞ, ev hanımı Songül AKTAŞ ile evli olup Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.