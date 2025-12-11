Operasyonda tutuklanan tek kadının ifadesi ortaya çıktı: Mehmet Akif Ersoy'la 2 yıl sevgiliydik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte tutuklanan Ebru Gülan, Ufuk Tetik ve Mustafa Manaz'ın ifadeleri ortaya çıktı.

İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanımına yer ve imkân sağlamak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy da yer aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan tutuklandı. Diğer şüpheliler Gizem Aybaktı, Buse Öztay, Elif Kılınç ve Dilara Yıldız ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCININ SEVK YAZISINDA ÇARPIK İLİŞKİ İDDİASI

Savcılık tutuklama talebinde; "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığını" iddia etti.

EBRU GÜLAN: ERSOY'LA 2 YIL SEVGİLİYDİK

Gündemi sarsan iddialar sonrası tutuklanan Ebru Gülan'ın ifadesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Gülan, Ersoy'la geçmişte iki yıl süren bir ilişkileri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Mehmet Akif Ersoy ile 2 yıllık bir sevgililiğimiz oldu. İlişkimiz bittikten sonra hiçbir şekilde bir araya gelmedik. Diğer arkadaşları da onun arkadaşı olduğundan o şekilde tanıyorum. Ufuk ile birlikte 1 sene kadar çalıştık. Sonrasında istifa ettim, görüşmedik. Diğer kişilerle hiçbir iletişimim yoktur. Serbest bırakılmamı talep ederim."

MUSTAFA MANAZ: ATILI SUÇU KABUL ETMİYORUM

Tutuklanan bir diğer isim Mustafa Manaz ise suçlamaları reddetti:

"Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Atılı suçu kabul etmiyorum. Hiçbir kimseyle alakam yoktur. Yıllardır görüşmediğim kişilerle ilişkilendirildim. Serbest bırakılmamı talep ederim."

UFUK TETİK: BU SİYASİ BİR DAVA

Tutuklular arasında bulunan Ufuk Tetik, soruşturmanın siyasi nitelikte olduğunu iddia ederek dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Bu kararın gerçeklikten yoksun olduğunu düşünüyorum. Arkadaş ziyaretleri için gittiğim yerlerden örgüt kurmakla yaftalanıyorum. Hiçbir şekilde para transferimiz yoktur, birbirimize bir yararımız yoktur.

Mehmet Akif Ersoy'a yapılan siyasi bir hamle karşılığında karşınızda olduğumu düşünüyorum. Savcılık ifadesinde jandarmadaki ifademden başka bir şey alınmadı. Niye bu suçlamalarla isnat edildim bilmiyorum. Adli değil, siyasi bir dava olduğunu özellikle zapta geçilmesini istiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim."