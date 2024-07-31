Üye Girişi
Haberler

Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Hamas lideri kim oldu merak ediliyor. İran basını, İsmail Haniye'nin suikastte ölmesinin ardından Hamas'ın başına Halid Meşal'in geçtiğini iddia etti. Peki, Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti?

Yeni Hamas lideri kim oldu? İran basını, İsmail Haniye'nin suikastte ölmesinin ardından Hamas'ın başına Halid Meşal'in geçtiğini iddia etti. Peki, Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? Detaylar...

YENİ HAMAS LİDERİ KİM OLDU?

İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikastte hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu oldu. İran basını, Hamas'ın yeni liderinin Halid Meşal olduğunu yazdı. Hamas'ın eski liderlerinden olan Meşal, 1997 yılında Ürdün'ün başkenti Amman'da Mossad ajanlarının kulağına zehir enjekte edilerek düzenlediği suikastten son anda kurtulmuştu.

HAMAS'IN YENİ LİDERİ "HALİD MEŞAL" İDDİASI

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili İran basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İran haber ajansı Khabarfouri, Hamas'ın yeni liderinin Halid Meşal olduğunu yazdı. Halid Meşal, daha önce de Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapmıştı.

Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti?

HALİD MEŞAL KİMDİR?

1978'de Kuveyt Üniversitesi'nin Fizik bölümünden mezun olan Halid Meşal, bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1984'te istifa etti. Hamas'ta önemli görevler alan Meşal, 1990 yılında çıkan Irak-Kuveyt savaşı nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı ve Hamas'ın üst düzey organlarının da bulunduğu Ürdün'e geçti.

1997'DE MOSSAD'IN SUİKASTİNDEN SON ANDA KURTULDU

Burada ilk olarak ülkedeki Hamas yapılanmasının liderliğini üstlenen Halid Meşal 1996'da Hamas Siyasi Büro Başkanı seçildi. Meşal 16 Eylül 1997'de Amman'ın merkezindeki caddelerden birinde Mossad ajanları tarafından, kulağına zehir enjekte edilerek suikasta uğradı. Ajanların ikisi yakalanırken Ürdün Kralı Hüseyin, ABD Başkanı Bill Clinton ve İsrail Başbakanı Netentayu ile iletişime geçerek panzehri Ürdün'e getirtti ve Meşal'e yapılan suikast başarısızlıkla sonuçlandı.

Yakalanan iki ajana karşılık İsrail hapishanelerindeki 40 Filistinli serbest bırakıldı. Bunlardan birisi de Hamas'ın lideri Şeyh Ahmed Yasin'di. Halid Meşal 2017'de 21 yıldır yürüttüğü Hamas Siyasi Büro şefliği görevinden ayrıldı ve Meşal'in yerine İsmail Haniye geçti. Meşal 2021 yılında yapılan seçimlerde Hamas'ın dış ofisinin başına geçti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İsmail Haniye İsmail Haniye Halid Meşal Halid Meşal Filistin İsrail Hamas İran İsrail Gündem Politika Dünya Haberler

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı

 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu

 Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

Suikastın düzenlendiği anlarda Netanyahu Savunma Bakanlığı'ndaymış

Bakmadan Geçme

Yeni Hamas lideri kim oldu? Haniye'nin ölümü sonrası Hamas'ın yeni lideri kim oldu, Haniye'nin yerine kim geçti? YouTube çöktü mü? Problem mi var? Bugün 31 Temmuz YouTube sorun mu var? YouTube öne çıkanlar gözükmüyor! YouTube'da sorun mu var? İzmir yangın mı çıktı? SON DAKİKA İzmir URLA yangın söndü mü? Liverpool Arsenal maçı hangi kanalda? Liverpool Arsenal maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Süper Lig yeni kupası nasıl, 2024-25 şampiyonluk kupası görseli ve detayları! S Sport Plus CANLI izle! (MİLAN-REAL MADRİD) S Sport 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Haniye nasıl öldü, kim öldürdü? Haniye'ye kim suikast yaptı, neden öldürüldü? Fenerbahçe Lille ilk maç ne zaman ve nerede oynanacak? Fenerbahçe Lille ilk maç kimin stadında, İstanbul'da mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Temmuz Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Haniye kimdir? İsmail Haniye nereli, kaç yaşında öldürüldü? 1 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef 17. yarışmacı kim oldu? 31 Temmuz ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Maltepe, Şişli 1 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi!
Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title