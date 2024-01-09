Yeni Fransa Başbakanı kim oldu? Dünyanın en genç başbakanı ve dünyanın ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal kimdir?

Fransa'da Elisabeth Borne'un istifası sonrası Eğitim Bakanı Gabriel Attal, Cumhurbaşkanı Macron tarafından ülkenin yeni başbakanı olarak atandı. 34 yaşındaki Attal, Fransa'nın en genç başbakanı olarak tarihe geçerken eşcinsel olduğunu açıkça ifade ederek ülkede ses getirmişti. Peki, Yeni Fransa Başbakanı kim oldu?

YENİ FRANSA BAŞBAKANI KİM OLDU?

Fransa'da Mayıs 2022'den bu yana görev yapan 62 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un dün istifa etmesinin ardından yeni başbakan belli oldu. Fransız basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı yeni başbakan olarak atadığını duyurdu.

EŞCİNSEL OLDUĞUNU AÇIKÇA İFADE ETMİŞTİ

Fransa hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Macron'un yakın müttefiki olarak bilinen Gabriel Attal, Covid-19 salgını sırasında hükümet sözcüsü olarak görev yapmıştı. Attal, 1984 yılında François Mitterrand tarafından atandığında 37 yaşında olan Sosyalist Laurent Fabius'u bile geride bırakarak modern Fransız tarihinin en genç ve eşcinsel olduğunu açıkça ifade eden ilk başbakanı oldu.

HÜKÜMETTE DEĞİŞİKLİK SÖYLENTİLERİ ARTMIŞTI

Macron ve Borne liderliğindeki hükümet, Macron'un 2022'de yeniden seçilmesinden kısa bir süre sonra mecliste mutlak çoğunluğu kaybetmiş ve yasaları geçirme konusunda zorlanmıştı. Macron'un geçtiğimiz yıl aralık ayında yeni bir siyasi girişim sözü vermesinden bu yana hükümette değişiklik yapılacağı konusunda söylentiler artmıştı.