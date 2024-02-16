Yeni Somali Büyükelçisi Alper Aktaş kimdir? Alper Aktaş hayatı ve biyografisi

Yeni Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Alper Aktaş oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Alper Aktaş kimdir, Alper Aktaş hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ DOMİNİK BÜYÜKELÇİSİ CUMHURİYETİALPER AKTAŞ KİMDİR?

Alper Aktaş hakkında detaylar geliyor...