Yeni Diyarbakır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman kimdir?

Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde önemli değişikliklere gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar uyarınca 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 emniyet müdürü ise merkez teşkilatına alındı.

YENİ DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman oldu.

İşte karar:



DİYARBAKIR İL EMNİYET MÜDÜRÜ NURETTİN GÖKDUMAN KİMDİR?

1968 yılında Malatya'da doğmuş olup, aslen Adıyaman nüfusuna kayıtlıdır.

1989 yılında Polis Akademisini bitirerek Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

Sırası ile farklı rütbelerde İstanbul, Hakkâri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerinde görev yaptı. 2012 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında Polis Başmüfettişi ünvanıyla görev yaptıktan sonra Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Rize İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinin ardından 01.08.2023 tarih ve 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştır.