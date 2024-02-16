Yeni Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz kimdir, Cenk Uraz hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ CİBUTİ BÜYÜKELÇİSİ CENK URAZ KİMDİR?

1974, Ankara doğumlu Büyükelçi Cenk Uraz Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1996 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştır.

Diplomatik kariyeri süresince Merkez'de Denizcilik-Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığı, yurtdışı teşkilatında Tahran, Stokholm ve Moskova Büyükelçilikleri ile NATO Daimi Temsilciliği'nde çeşitli düzeylerde görev yapmış, ayrıca, 2009-2013 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'nde Genel Sekreter Siyasi Danışmanı olarak görevlendirilmiştir.

9.12.2022 tarih ve 2022/641 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile T.C. Cibuti Büyükelçiliğine atanmıştır.

Aslı Uraz ile evli ve Dilara ve Alara adında iki kız çocuğu babası olan Büyükelçi Cenk Uraz İngilizce bilmektedir.