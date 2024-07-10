Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çanakkale'ye yeni vali atandı. Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu?

ÇANAKKALE VALİSİ KİM OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atamalarına göre, Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ valiliklerine yeni isimler atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyarbakır Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman ve Elazığ Valiliğine Numan Hatipoğlu atandı. Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın ise Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine ataması yapıldı.

İşte Vali Atama Kararnamesi:

ÇANAKKALE VALİSİ ÖMER TORAMAN KİMDİR?

1967 yılında Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu.İlk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Doç. Dr. Ömer Toraman Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

Mezun olmasından sonra memleketi Erzurum'da göreve başlayan Doç. Dr. Ömer Toraman burada Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı.

Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman Tokat Valiliği, Kütahya Valilikleri görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Doç. Dr. Ömer Toraman, 2 Ekim 2021 tarih ve 31616 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/467 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Elazığ Valiliği görevine atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Vali Doç. Dr. Ömer Toraman evli ve 3 çocuk babasıdır.