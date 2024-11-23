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Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçları açıklandı. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından öğretmenler görevlerine başlayacak.

Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2024 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında, 20 bin öğretmen adayının atama sonuçları 23 Kasım'da açıklandı. Atamalar, adayların ön başvuru, mülakat ve tercih sürecini tamamlamasının ardından duyuruldu. Şimdi gözler, yeni atanan öğretmenlerin görevlerine başlayacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve atama sürecine dair detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Detaylar...

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama süreci, 7315 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlanmasıyla başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iletilen bilgilere göre, atama kararları İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecek ve adaylara elektronik ortamda tebliğ edilecek. Güvenlik soruşturmasının tamamlanması, adayların belgelerini eksiksiz bir şekilde teslim etmelerine bağlı olacak.

Göreve başlamak için öğretmen adaylarının şu belgeleri hazırlaması gerekiyor:

  • Elektronik başvuru formu,
  • Kimlik kartı fotokopisi,
  • Vesikalık fotoğraf (6 adet),
  • Pedagojik formasyon belgesi (varsa),
  • Sağlık kurulu raporu,
  • Adli sicil kaydı ve askerlik durum belgesi (erkek adaylar için).

Belgelerini eksiksiz teslim eden adayların işlemleri tamamlanarak 15 gün içinde görev yerlerine başlamaları planlanıyor. Ancak belgelerde eksiklik veya sorun tespit edilmesi durumunda süreç uzayabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında görevlerine başlamalarını hedefliyor.

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