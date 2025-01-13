Yemekteyiz Suzan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Koç kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 13-17 Ocak haftasında yarışacak olan Suzan Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Suzan Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Suzan Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SUZAN HANIM KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Suzan Hanım 64 yaşındadır ve 5 çocuk annesidir.

Kastamonulu olan Suzan yemekhane sorumlusudur.

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.