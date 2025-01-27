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Yemekteyiz Selim kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selim Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Selim kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selim Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Selim Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 27-31 Ocak haftasında yarışacak olan Selim Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selim Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Selim Bey'in kimliği, yaş ve kökeni merak konusu oldu. 27-31 Ocak haftasında yarışacak olan Selim Bey, mutfak yeteneklerini ve ev sahipliği becerilerini sergileyerek ekranlara gelecek. Program, yarışmacıların bu yeteneklerini izleyici ile paylaşıyor. Selim Bey'in yaşı ve kökeni hakkında detaylar merakla bekleniyor. Yemekteyiz Selim Bey kimdir? Zuhal Topal'la YemekteyizSelim Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SELİM BEY KİMDİR?

Yemekteyiz Selim Bey 31 yaşındadır aslen Bursalıdır. Anne tarafından Yunanistanlı olan Selim bey, bekardır. Kendi tasarımlarıyla dikkat çeken yeni yarışmacı. Yunan mutfağına has lezzetlerle dikkatleri çekiyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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