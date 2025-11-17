Haberler

Yemekteyiz Seda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz tır şoförü Seda Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Seda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz tır şoförü Seda Hanım kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

17-21 Kasım haftasında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışacak olan Seda Hanım, izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda. Seyirciler, Seda Hanım'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğuna dair bilgileri merak ediyor.

Zuhal Topal'ın sunumuyla günlük olarak ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni haftanın bölümleri başladı. Bu hafta yarışmacılar arasında yer alan Seda Hanım hakkında "Kimdir, yaşı kaç, aslen nereli?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

YEMEKTEYİZ SEDA KİMDİR?

Günlük yaşamında kamyon–TIR şoförlüğü yapan Seda, programa katıldıktan sonra yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, aynı zamanda yaptığı yemek yorumlarıyla da izleyicilerin ilgisini üzerine topladı.

Özellikle ilk gün yarışmacısı Abdullah'ın hazırladığı menüye getirdiği değerlendirmeler büyük ses getirdi. Seda, masada tattığı yemekler hakkında oldukça net konuşarak, "Bu acı inanılmaz derecede baskın. Ne görünüşüyle ne de tadıyla beni tatmin etti. Sanırım tuzla ilgili ciddi bir sorununuz var." diyerek dikkatleri üzerine çekti.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz, 2008 yılının Ekim ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve Come Dine with Me formatından uyarlanan bir televizyon yarışmasıdır. Program, 2012 yılının Ekim ayında FoSeda TV'ye geçiş yapmış, 2017'den bu yana ise TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Milyonları ilgilendiren izin sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da deprem! Tam 5 isim kadrodan çıkarıldı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Silivri'ye giden Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi

Hasan Can Kaya'nın esprisi Oktay Saral'ı küplere bindirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.