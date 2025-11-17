Yemekteyiz Seda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz tır şoförü Seda Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla günlük olarak ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni haftanın bölümleri başladı. Bu hafta yarışmacılar arasında yer alan Seda Hanım hakkında "Kimdir, yaşı kaç, aslen nereli?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

YEMEKTEYİZ SEDA KİMDİR?

Günlük yaşamında kamyon–TIR şoförlüğü yapan Seda, programa katıldıktan sonra yalnızca yarışmadaki performansıyla değil, aynı zamanda yaptığı yemek yorumlarıyla da izleyicilerin ilgisini üzerine topladı.

Özellikle ilk gün yarışmacısı Abdullah'ın hazırladığı menüye getirdiği değerlendirmeler büyük ses getirdi. Seda, masada tattığı yemekler hakkında oldukça net konuşarak, "Bu acı inanılmaz derecede baskın. Ne görünüşüyle ne de tadıyla beni tatmin etti. Sanırım tuzla ilgili ciddi bir sorununuz var." diyerek dikkatleri üzerine çekti.

YEMEKTEYİZ PROGRAMI HAKKINDA

Yemekteyiz, 2008 yılının Ekim ayında Show TV'de yayınlanmaya başlayan ve Come Dine with Me formatından uyarlanan bir televizyon yarışmasıdır. Program, 2012 yılının Ekim ayında FoSeda TV'ye geçiş yapmış, 2017'den bu yana ise TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaktadır.