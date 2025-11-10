Haberler

Yemekteyiz Eda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda Hanım kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Eda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda Hanım kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Eda Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 10-14 Kasım haftasında yarışacak olan Eda Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Eda Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eda Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ EDA KİMDİR?

32 yaşındaki Kayserili yarışmacı, doğanın huzurlu atmosferinde vakit geçirmeyi çok seviyor. Şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe olmanın kendisini yenilediğini söylüyor.

Bekar olmasına rağmen mutfakta oldukça iddialı. Kendi el lezzetine güveniyor ve yemek yapmayı sadece bir ihtiyaç değil, bir tutku olarak görüyor.

200 bin TL'lik ödülü kazanması hâlinde, bu parayı keyifli bir tatil için kullanmayı planlıyor. Uzun süredir hayalini kurduğu bu tatil, onun için hem dinlenme hem de yeni yerler keşfetme fırsatı olacak.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.


