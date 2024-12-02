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Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Çağrı kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Aralık Kasım haftasında yarışacak olan Çağrı Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Çağrı Özer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Çağrı Özer kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çağrı Özer kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ÇAĞRI ÖZER KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı Çağrı oyuncu ve modellik yapıyor. Şuan 25 yaşında olan yarışmacı işletmecilik yapıyor. Yemekteyiz Çağrı İstanbul Nişantaşı'nda oturuyor.

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, 2022'de YouTube'a geçmişti. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla izleyiciyle buluşan yarışmada damat adaylarından biri olan Çağrı Özer, açıklamaları ve hareketleriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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