Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı

Genç Destek Yayınları, 90'larda çocuk olanların kalbine dokunacak bir kitap serisiyle karşınızda. Yazar Yeliz Ağırman Çakmak, teknoloji çağının uzağında kalan bir neslin anılarını, günümüz çocuklarına aktarıyor.

Serinin başkahramanı Yağmur, 90'ların nostaljik atmosferinde sokak oyunları, okul anıları ve doğanın güzellikleriyle okuyuculara keyifli bir yolculuk sunuyor. Kitaplar, çocukluk döneminin samimi anlarını ve arkadaşlıkları ele alıyor.

Yeliz Ağırman Çakmak, sosyoloji ve çocuk gelişimi gibi birçok alanda eğitim almış, çocuk edebiyatına olan tutkusunu derinleştirmiş bir yazar. "Doksanlarda Çocuk Olmak", geçmişin değerlerini bugünün çocuklarına sunarken, ebeveynlere de çocukluk anılarını paylaşma fırsatı tanıyor.