Üye Girişi
Haberler

Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı

Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeliz Ağırman Çakmak, 90'lı yıllarda çocuk olanların anılarını günümüz çocuklarına aktarıyor. Serinin başkahramanı Yağmur, 90'ların nostaljik atmosferinde sokak oyunları, okul anıları ve doğanın güzellikleriyle okuyuculara keyifli bir yolculuk sunuyor. 'Doksanlarda Çocuk Olmak' serisi, çocukluk döneminin samimi anlarını ve arkadaşlıkları ele alıyor ve ebeveynlere çocukluk anılarını paylaşma fırsatı tanıyor.

Genç Destek Yayınları, 90'larda çocuk olanların kalbine dokunacak bir kitap serisiyle karşınızda. Yazar Yeliz Ağırman Çakmak, teknoloji çağının uzağında kalan bir neslin anılarını, günümüz çocuklarına aktarıyor.

Serinin başkahramanı Yağmur, 90'ların nostaljik atmosferinde sokak oyunları, okul anıları ve doğanın güzellikleriyle okuyuculara keyifli bir yolculuk sunuyor. Kitaplar, çocukluk döneminin samimi anlarını ve arkadaşlıkları ele alıyor.

Yeliz Ağırman Çakmak, sosyoloji ve çocuk gelişimi gibi birçok alanda eğitim almış, çocuk edebiyatına olan tutkusunu derinleştirmiş bir yazar. "Doksanlarda Çocuk Olmak", geçmişin değerlerini bugünün çocuklarına sunarken, ebeveynlere de çocukluk anılarını paylaşma fırsatı tanıyor.

Yeliz Ağırman Çakmak'ın 'Doksanlarda Çocuk Olmak' Kitap Serisi Yayınlandı

Haberler.com / İzzet Aydın - Advertorial Bülten
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 Mezarlıkta silahlı saldırı: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
İmamoğlu, Özel'in, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum

İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriptik hamilelik nedir, nasıl anlaşılır? Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO) Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi? Aylin Arslantatar kimdir? Avukat Aylin Arslantatar ne dedi? (Yenidoğan Çetesi Davası) Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli? Oosterwolde'nin sakatlığı ön çapraz bağ rüptürü nedir, ne zaman geçer? Oosterwolde sezonu kapattı mı, kaç ay yok? Yemekteyiz Fatma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Akyüz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Liana kimdir,Türk mü, yabancı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Liana Tutar kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.