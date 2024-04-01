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Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi?

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Kemal Sunal Oya Aydoğan ve Şevket Altuğ'un oynadığı Natuk Baytan'ın yönettiği 1982 yıl yapımı Türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU NE?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCU KADROSU!

Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan · Hüsniye

Şevket Altuğ · Cemal

Ali Şen · Malik

Atilla Ergün · Necati

Nermin Denizci · Fatma

Belkıs Dilligil · Makbule

Yaşar Şener · Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa

Ajlan Altuğ · Manav Rasim

Süheyl Eğriboz · Rüstem

Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren · Resat

Necati Er · Kız İsmet

Selahattin Fırat · Suat

Rıza Pekkutsal · Berber Latif

Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz

Muzaffer Civan · Yadigar

Celal Yonat · Malik'in adamı

Muhteşem Durukan · Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı

Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı

Abdi Algül · Veli

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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