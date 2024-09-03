Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Yedi Bela Hüsnü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yedi Bela Hüsnü filmini izleyecek olanların merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler ve Yedi Bela Hüsnü özeti gibi konuları inceliyoruz.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yedi Bela Hüsnü, sevdiği kızın kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Hüsnü, kalbini mahallenin güzel kızı Hüsniye ye kaptırır. Ama ne yazık ki hisleri karşılıklı değildir. Genç kızın kalbini kazanmaya çalışan Hüsnü, arkadaşı Cemal den kendisine yardım etmesini ister. Hüsnü, Cemal in verdiği taktikleri harfiyen yerine getirse de sonuçta değişen bir şey olmaz. Bu sırada Hüsniye nin yaşadığı mahallenin tapuları, türlü oyunlarla Malik adındaki bir adama geçmiştir. Malik, mahallede yaşayanlardan kısa sürede evlerini boşaltmalarını isteyince insanlar ne yapacaklarını şaşırır. Herkes yaşananlara karşı çıkabilecek bir babayiğidin çıkmasını beklemektedir. Hüsnü de arkadaşlarının gazıyla hem mahalleliyi yaşadığı sorundan kurtarmak hem de Hüsniye nin bu sayede kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışır. Ancak bu durum onun peşine kiralık katilin düşmesine neden olacaktır.



YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan · Hüsniye

Şevket Altuğ · Cemal

Ali Şen · Malik

Atilla Ergün · Necati

Nermin Denizci · Fatma

Belkıs Dilligil · Makbule

Yaşar Şener · Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa

Ajlan Altuğ · Manav Rasim

Süheyl Eğriboz · Rüstem

Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren · Resat

Necati Er · Kız İsmet

Selahattin Fırat · Suat

Rıza Pekkutsal · Berber Latif

Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz

Muzaffer Civan · Yadigar

Celal Yonat · Malik'in adamı

Muhteşem Durukan · Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı

Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı

Abdi Algül · Veli

Yedi Bela Hüsnü filmi, İstanbul'da çekilmiştir. Film, Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekildi.