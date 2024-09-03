Üye Girişi
Haberler

Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yedi Bela Hüsnü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu, özeti ve Yedi Bela Hüsnü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yedi Bela Hüsnü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yedi Bela Hüsnü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yedi Bela Hüsnü filmini izleyecek olanların merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler ve Yedi Bela Hüsnü özeti gibi konuları inceliyoruz.

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yedi Bela Hüsnü, sevdiği kızın kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Hüsnü, kalbini mahallenin güzel kızı Hüsniye ye kaptırır. Ama ne yazık ki hisleri karşılıklı değildir. Genç kızın kalbini kazanmaya çalışan Hüsnü, arkadaşı Cemal den kendisine yardım etmesini ister. Hüsnü, Cemal in verdiği taktikleri harfiyen yerine getirse de sonuçta değişen bir şey olmaz. Bu sırada Hüsniye nin yaşadığı mahallenin tapuları, türlü oyunlarla Malik adındaki bir adama geçmiştir. Malik, mahallede yaşayanlardan kısa sürede evlerini boşaltmalarını isteyince insanlar ne yapacaklarını şaşırır. Herkes yaşananlara karşı çıkabilecek bir babayiğidin çıkmasını beklemektedir. Hüsnü de arkadaşlarının gazıyla hem mahalleliyi yaşadığı sorundan kurtarmak hem de Hüsniye nin bu sayede kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışır. Ancak bu durum onun peşine kiralık katilin düşmesine neden olacaktır.


YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan · Hüsniye

Şevket Altuğ · Cemal

Ali Şen · Malik

Atilla Ergün · Necati

Nermin Denizci · Fatma

Belkıs Dilligil · Makbule

Yaşar Şener · Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa

Ajlan Altuğ · Manav Rasim

Süheyl Eğriboz · Rüstem

Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren · Resat

Necati Er · Kız İsmet

Selahattin Fırat · Suat

Rıza Pekkutsal · Berber Latif

Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz

Muzaffer Civan · Yadigar

Celal Yonat · Malik'in adamı

Muhteşem Durukan · Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı

Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı

Abdi Algül · Veli

Yedi Bela Hüsnü filmi, İstanbul'da çekilmiştir. Film, Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekildi.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Sinema

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Teğmenlere hakaret kabul edilemez

 Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

Teğmenlerin kılıçlı yemini, Bahçeli'yi rahatsız etti: TSK'da ayrılık doğurmayacağının teminatı nasıl verilecek?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! AK Parti kongreye gidiyor
6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye

6 kişinin ölümüne neden olan sürücüye tahliye
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nurdağı, Nizip 3-4 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 3 Eylül Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 3 Eylül Salı bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Çukurova, Yüreğir 3-4 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Mehmet Güleryüz kimdir, Mehmet Güleryüz neden öldü? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 3-4 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! Nilüfer, Osmangazi, Karacabey 3-4 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Esenler, Sancaktepe, Çekmeköy su kesintisi listesi! 3-4 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Bergama, Foça, Seferihisar 3-4 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef Düello kim kazandı (KAZANDİBİ)? 3 Eylül Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title