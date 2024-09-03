Yedi Bela Hüsnü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yedi Bela Hüsnü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yedi Bela Hüsnü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu, özeti ve Yedi Bela Hüsnü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yedi Bela Hüsnü filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Yedi Bela Hüsnü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yedi Bela Hüsnü filmini izleyecek olanların merak ettiği Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler ve Yedi Bela Hüsnü özeti gibi konuları inceliyoruz.
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yedi Bela Hüsnü, sevdiği kızın kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Hüsnü, kalbini mahallenin güzel kızı Hüsniye ye kaptırır. Ama ne yazık ki hisleri karşılıklı değildir. Genç kızın kalbini kazanmaya çalışan Hüsnü, arkadaşı Cemal den kendisine yardım etmesini ister. Hüsnü, Cemal in verdiği taktikleri harfiyen yerine getirse de sonuçta değişen bir şey olmaz. Bu sırada Hüsniye nin yaşadığı mahallenin tapuları, türlü oyunlarla Malik adındaki bir adama geçmiştir. Malik, mahallede yaşayanlardan kısa sürede evlerini boşaltmalarını isteyince insanlar ne yapacaklarını şaşırır. Herkes yaşananlara karşı çıkabilecek bir babayiğidin çıkmasını beklemektedir. Hüsnü de arkadaşlarının gazıyla hem mahalleliyi yaşadığı sorundan kurtarmak hem de Hüsniye nin bu sayede kalbini kazanmak için kabadayı olmaya çalışır. Ancak bu durum onun peşine kiralık katilin düşmesine neden olacaktır.
YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan · Hüsniye
Şevket Altuğ · Cemal
Ali Şen · Malik
Atilla Ergün · Necati
Nermin Denizci · Fatma
Belkıs Dilligil · Makbule
Yaşar Şener · Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa
Ajlan Altuğ · Manav Rasim
Süheyl Eğriboz · Rüstem
Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren · Resat
Necati Er · Kız İsmet
Selahattin Fırat · Suat
Rıza Pekkutsal · Berber Latif
Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz
Muzaffer Civan · Yadigar
Celal Yonat · Malik'in adamı
Muhteşem Durukan · Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı
Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı
Abdi Algül · Veli
Yedi Bela Hüsnü filmi, İstanbul'da çekilmiştir. Film, Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekildi.