YDUS NEDİR? YDUS'a kimler girebilir? YDUS başvuru şartları neler?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) hakkında araştırma yapılıyor. YDUS'un ne olduğu tıp meraklıları tarafından aratılıyor. Peki YDUS nedir? YDUS'a kimler girebilir? İşte detaylar...

YDUS NEDİR?

YDUS, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır ve tıp alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların girdiği bir sınavdır. Bu sınav, çekirdek müfredatına uygun soruları içerir ve uzmanlık eğitimi için gereken temel bilgi ve becerilerin ölçülmesini sağlar. YDUS, adayların istedikleri tıp alanındaki uzmanlık programlarına kabul edilmesinde önemli bir rol oynar.

YDUS'A KİMLER GİREBİLİR?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılmak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde veya üniversitelerin tıp fakültelerinde yan dal uzmanlık eğitimi almak isteyenler arasından seçilir. ÖSYM'nin yayımladığı YDUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'na göre, başvuru koşulları şu şekildedir:

Yabancı uyruklu adaylar YDUS'a girebilir.

Sınav tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık belgesi tescil işlemi tamamlanmış adaylar sınava girebilir.

Meslek ve uzmanlık alanında engel teşkil edebilecek fiziksel veya ruhsal bir hastalığı olmayan adaylar YDUS'a girebilir.

Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olan tabipler YDUS'a girebilir. Ancak, uzmanlık eğitimine başlayabilmek için devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmış olması gerekmektedir.

YDUS'A KAÇ KEZ GİRİLİR?

ÖSYM'nin yayımladığı Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Başvuru Kılavuzu'na göre, YDUS'a giriş sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.