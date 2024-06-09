YDT sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDT sınavı başladı mı, ne zaman başlıyor/bitiyor?

Ydt sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sorusu, bugün gerçekleştirilecek olan AYT sınavı kapsamında birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne ( Ayt ) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne ( Ydt ) ise 233 bin 389 aday katılacak. Peki, YDT sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDT sınavı başladı mı, ne zaman başlıyor/bitiyor?

YDT SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Yks'nin 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT), 9 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecektir. Sınav, saat 15:45'te başlayacak ve toplamda 120 dakika sürecektir.

YDT SINAVI NE ZAMAN BİTİYOR?

Yks Yabancı Dil Sınavı, öğleden sonra 15:45'te başlayacak ve 17:45'te sona erecektir.

YDT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçları, 17 Temmuz 2024 tarihinde duyurulacak. Buna göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YDT CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK 2024?

9 Haziran 2024 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek olan YDT oturumunun ardından, YKS cevap anahtarının yayınlanacağı belirtilmiştir. Bu bilgilere göre, YKS cevap anahtarı 9 Haziran 2024 Pazar günü sınavın tamamlanmasının ardından yayınlanacaktır.