Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla merkezi olarak düzenlenen bir sınavdır. YDS, ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini almıştır. YDS NEDİR? YDS'ye kimler girebilir? İşte ayrıntılar...

YDS NEDİR?

YDS, gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi gibi alanlardaki yabancı dil bilgisini ölçen çoktan seçmeli test yöntemini kullanır. Sınav, genellikle senede üç kez düzenlenir. İlk sınav "İlkbahar YDS Sınavı" (YDS/1) olarak bilinirken, ikincisi "Sonbahar YDS Sınavı" (YDS/2) ve üçüncüsü "Kış YDS Sınavı" (YDS/3) olarak adlandırılır. Bu sınavlar, öğrencilerin yabancı dil seviyelerini belirlemek ve akademik veya iş hayatında gereksinim duydukları yabancı dil bilgisini değerlendirmek amacıyla düzenlenir.

YDS'YE KİMLER GİREBİLİR?

Doçentlik, doktora veya sanatta yeterlik adayları.

Lisans mezunlarından yüksek lisans programlarına girmek isteyenler.

Lisans programlarının son sınıfında veya bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans veya doktora eğitimi almayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar arasında, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil seviyelerini belirlemek isteyenler.

Tıp alanında uzmanlık sınavına (TUS) veya diş hekimliği uzmanlık sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak için KPSS'ye girecek adaylardan, tercih ettikleri kamu kurumunun talebi üzerine yabancı dil seviyelerini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı hedeflemeyen ancak yabancı dil seviyesini belirlemek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır. Sınav tek oturumda gerçekleştirilir ve adaylara yabancı dil bilgisini ölçen sorular yöneltilir. YDS, İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde yapılır.

YDS İlkbahar Dönemi sınavı, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinden oluşur.

YDS Sonbahar Dönemi sınavı ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleştirilir. Bu sınavlar, adayların yabancı dil bilgisini değerlendirmek ve seviyelerini belirlemek için yapılmaktadır.