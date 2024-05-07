YDS BAŞVURU TAKVİMİ! YDS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? #9997

2024 YDS'nin ilk oturumuna katılan adaylar, istedikleri puanı elde edemediklerinde veya daha yüksek bir puan almak istediklerinde, ikinci oturumun başvuru ve sınav tarihini araştırmaya başladılar. 2024-YDS/2 başvurularının ne zaman alınacağına dair bilgi arayışı içindeler. YDS BAŞVURU TAKVİMİ! YDS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

YDS NE ZAMAN?

Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) ilk oturumuna katılan adaylar, sonuçlardan memnun kalmadıklarında veya daha yüksek bir puan elde etmek istediklerinde, bu yılki ikinci oturumun başvuru ve sınav tarihini öğrenmek üzere araştırmalara başladılar. 2024-YDS/2 başvurularının ne zaman açılacağını merak ediyorlar.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ikinci oturumu, 3 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Bu tarihte yapılacak olan sınav, adayların yabancı dil bilgilerini ölçmek ve seviyelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek. YDS/2, bu yıl sınavı tekrar almak isteyen veya ilk oturumdan istediği sonucu alamayan adaylar için bir fırsat olacak.

YDS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 başvuruları; 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak.