Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025 Okulların açılış tarihi!

2025 yılında okullar ne zaman açılacak sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Tatilin sonuna yaklaşırken öğrenciler, "Yaz tatili ne zaman bitiyor?" ve "Okullar ne zaman açılacak?" gibi sorularla MEB takvimine göz atıyor. Yaz tatili ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı artık netleşti. Peki, Yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, 2025 Okulların açılış tarihi!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Yaz tatili ne zaman bitiyor sorusunun cevabı MEB tarafından açıklandı: 7 Eylül 2025 Pazar günü sona eriyor. Öğrenciler, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak. 2025 okullar ne zaman açılacak sorusunun net yanıtı bu tarihte yatıyor.

1-5 EYLÜL ARASI UYUM EĞİTİMİ VAR

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE ÖĞRETMENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.