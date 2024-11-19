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Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı?

Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı?
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MasterChef ve Survivor yarışmaları ile tanınan Yasin Obuz hakkında da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yakalama kararı çıktı. Ünlü ismin tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu oluyor. Peki, Yasin Obuz tutuklanacak mı? İşte detaylar!

MasterChef ve Survivor gibi popüler televizyon programlarıyla tanınan Yasin Obuz'un adı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gündeme geldi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Obuz'un bu süreçte tutuklanıp tutuklanmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı? Detaylar haberimizde...

YASİN OBUZ TUTUKLANACAK MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Obuz'un Instagram isimli sosyal medya platformunda kendi adına oluşturulan hesaptan 3 adet yasa dışı bahis ve kumar sitesini paylaşarak kumarı özendirici ve teşvik edici içeriklerde bulunduğu belirlendi.

Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı?

YASİN OBUZ YURT DIŞINA MI KAÇTI?

Emniyet güçlerinin çalışmasının ardından söz konusu paylaşımlar sonrası savcılık fenomenin gözaltına alınmasına karar verdi. Adresinde olamayan Obuz'un, 5 Kasım tarihinde yurtdışına çıktığı tespit edildi. Savcılık ünlü fenomen hakkında yakalama kararı çıkararak bulunduğu yerden alınıp ifadeye getirilmesini istedi.

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