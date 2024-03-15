Yasin Kazankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Çifteler Belediye Başkan adayı Yasin Kazankaya kaç yaşında, nereli?
Yasin Kazankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum- Çifteler Belediye Başkan adayı Yasin Kazankaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Erzurum -Çifteler Belediye Başkan adayı olan Yasin Kazankaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Yasin Kazankaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Yasin Kazankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Çifteler Belediye Başkan adayı Yasin Kazankaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
YASİN KAZANKAYA KİMDİR?
Yasin Kazankaya, Yeniden Refah Partisi Erzurum - Çifteler Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Erzurum - Çifteler Belediye Başkan adayı Yasin Kazankaya emlakçılık yapmaktadır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.