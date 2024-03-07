Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Başakşehir Belediye Başkan adayı ise Yasin Kartoğlu oldu. Vatandaşlar, Yasin Kartoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli?

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?