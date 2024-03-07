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Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli?

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Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu. Kartoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Başakşehir Belediye Başkan adayı ise Yasin Kartoğlu oldu. Vatandaşlar, Yasin Kartoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli?

YASİN KARTOĞLU KİMDİR?

  • 1977 yılında Küçükçekmece'de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.
  • 2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
  • 2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal'ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi'nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.
  • 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yasin Kartoğlu kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan adayı Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Yasin Kartoğlu Başakşehir AK Parti Gündem Politika Haberler

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