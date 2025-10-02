Yasemin Minguzzi kimdir? Yasemin Akıncılar Minguzzi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kadıköy'de yaşanan trajik olayın ardından, kamuoyunun dikkatleri Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye çevrildi. Olayla birlikte sosyal medyada ve arama motorlarında "Yasemin Akıncılar Minguzzi kimdir?" sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Vatandaşlar, yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken, Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin hayatına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YASEMİN MİNGUZZİ KİMDİR?

Yasemin Minguzzi, klasik müzik alanında uzmanlaşmış başarılı bir Türk çellist ve şarkıcıdır. 1988 yılında İstanbul'da doğan Minguzzi, müzik eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başlamıştır. Ardından kariyerini geliştirmek üzere İtalya'ya gitmiş, burada klasik müzik eğitiminin önemli merkezlerinden olan Accademia Walter Stauffer Cremona ve Conservatorio Giuseppe Verdi Milano gibi prestijli kurumlarda eğitim almıştır.

Yurtdışındaki eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Yasemin Minguzzi, İstanbul merkezli olarak hem solo hem orkestral müzik projelerinde aktif rol almaktadır. Yurt içi ve yurt dışında birçok önemli konser ve etkinlikte yer almış, Türkiye'nin önde gelen müzik topluluklarında çellist olarak görev yapmıştır.

YASEMİN MİNGUZZİ KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Minguzzi, 1988 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

YASEMİN MİNGUZZİ NERELİ?

Yasemin Minguzzi, İstanbul doğumludur ve müzik yaşamını da İstanbul merkezli olarak sürdürmektedir. Eğitimini İtalya'da tamamlamış olsa da aslen İstanbulludur.

YASEMİN MİNGUZZİ EVLİ Mİ?

Evet, Yasemin Minguzzi evlidir. Eşi Andrea Minguzzi, İstanbul'da tanınan bir İtalyan restoranının şefidir. Uzun yıllardır birlikte olan çiftin, 14 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi adında bir oğulları vardı. Oğulları, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırının ardından 9 Şubat 2025'te yaşamını yitirmiştir. Yasemin Minguzzi, bu acı kayıpla da gündeme gelmiştir.

ANDREA MINGUZZİ KİMDİR?

Andrea Minguzzi, İstanbul'da yaşayan bir İtalyan şef ve restoran işletmecisidir. Gastronomi alanındaki uzmanlığı ve mutfaktaki yaratıcılığı ile tanınan Minguzzi, şehrin önemli gastronomi çevrelerince beğenilmektedir.

Eşi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile uzun yıllardır birlikte olan Andrea Minguzzi, hem profesyonel hem de özel yaşamında Türkiye ile İtalya kültürlerini birleştiren bir profil sergiler. Özellikle mutfak anlayışında Akdeniz ve İtalyan lezzetlerini ön planda tutan restoran projeleriyle dikkat çekmiştir.

Ailenin küçük ferdi olan oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, 14 yaşındayken İstanbul Kadıköy'de yaşanan bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve 9 Şubat 2025 tarihinde vefat etmiştir. Bu trajik olay, Andrea Minguzzi ve ailesi için derin bir acı kaynağı olmuş; eşinin müzik kariyeriyle kamuoyunda yer alan Yasemin Akıncılar Minguzzi ile birlikte yaşamlarını bu acı kaybın gölgesinde sürdürmektedirler.