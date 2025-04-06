Müzik dünyasında tanınan bir isim olan Yasemin Minguzzi, aynı zamanda bir anne olarak adalet mücadelesiyle de öne çıkıyor. Oğlunun yaşadığı elim olay sonrası sık sık gündeme gelen Yasemin Minguzzi kimdir sorusu, sosyal medyada da sıkça aratılıyor. İşte Yasemin Minguzzi hakkında merak edilenler...

YASEMİN MINGUZZI KİMDİR?

Yasemin Akıncılar Minguzzi, Türk çellist ve şarkıcıdır. İstanbul'da yaşamaktadır ve müzik kariyerine burada devam etmektedir. Eğitimini İtalya'da Accademia "Walter Stauffer" Cremona'da tamamlamış olup, Milano'daki Conservatorio "Giuseppe Verdi"de çalışmıştır. Profesyonel kariyerinde çeşitli orkestralarda çellist olarak görev almış ve birçok konser vermiştir.

Yasemin Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile evlidir ve çiftin 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu trajik olay, Türkiye'de geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden olmuştur.

Oğlunun vefatının ardından Yasemin Minguzzi, adalet arayışını sürdürmekte ve sosyal medya üzerinden destek mesajları almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minguzzi ailesiyle bir araya gelerek taziye dileklerini iletmiş ve adalet sürecinin yakından takip edileceğini belirtmiştir.