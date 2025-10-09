Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Yasemin Ergene, uzun süren peri masalı evliliğinin ardından magazin gündeminde yeniden bomba etkisi yaratıyor. Ünlü oyuncunun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandığı iddia ediliyor! Peki, Yasemin Ergene'nin yeni sevgilisi kim? Prof. Dr. Karaca Başaran kimdir? Detaylar haberimizde!

YASEMİN ERGENE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Yasemin Ergene, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündemine oturdu. Rol aldığı Doktorlar dizisinin çekim mekanı olan hastanede aşkı bulduğu öne sürülen Ergene'nin, uzun yıllardır süren peri masalı evliliğinin ardından gönlünü yeni bir isme kaptırdığı iddia edildi.

Ergene'nin eski eşi, hastanenin sahibi Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile olan evliliği 14 yıl sürmüş ve çift, iki kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bu süreçte Yasemin Ergene'nin stilinde dikkat çeken değişimler olmuş, dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline gelmiş, çanta ve ayakkabıları yüzbinlerce lira değerinde olmuştu. Ancak 3 Eylül'de tek celsede boşanmaları, magazin gündemini sarsmıştı.

Son günlerde ortaya atılan iddialara göre, Ergene'nin gönlünü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran'a kaptırdığı konuşuluyor. İddialar henüz resmi bir doğrulama almış değil, ancak magazin çevrelerinde bu söylentiler hızla yayıldı.

PROF. DR. KARACA BAŞARAN KİMDİR?

Prof. Dr. Karaca Başaran, Türkiye'nin önde gelen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahlarından biri olarak biliniyor. Uzmanlık alanı, estetik operasyonlar ve rekonstrüktif cerrahi üzerine yoğunlaşmış olan Başaran, hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok başarıya imza atmış bir isim.

Başaran, estetik cerrahi alanında gerçekleştirdiği operasyonlarla dikkat çekerken, medya ve sosyal medya üzerinden de adından söz ettiriyor. Kendisi, alanındaki deneyimi ve başarılı operasyonlarıyla birçok ünlü ismin tercih ettiği cerrahlar arasında gösteriliyor.

Yasemin Ergene ile adının yan yana anılması, Başaran'ın özel hayatına olan ilgiyi de artırdı. Ancak bu ilişkinin doğruluğu konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.