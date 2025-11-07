Haberler

Yasemin Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Yasemin Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Yasemin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci eşi Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı olarak tanınıyor. Hem televizyon sunuculuğu yapan hem de sinema ve dizi projelerinde oyunculuk deneyimi bulunan Erbil, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe büyüdü. Peki, Yasemin Erbil kimdir? Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Ekranların merak edilen isimlerinden Yasemin Erbil'in hayatı ve kariyerine dair detaylar izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Mehmet Ali Erbil'in kızı olarak tanınan Yasemin, oyunculuk ve sunuculuk alanında adından söz ettiriyor. Peki, Yasemin Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli ve kariyerine hangi projelerle yön verdi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YASEMİN ERBİL KİMDİR?

Yasemin Erbil, televizyon programı sunuculuğu yapan ve sinema ile dizi film oyunculuğu kariyerine sahip bir isimdir. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci eşi olan Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelmiştir. Oyunculuk ve sunuculuk eğitimi aldıktan sonra, Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde rol almış ve sonrasında sunuculuk kariyerine adım atmıştır.

TV100'de bir süre program sunuculuğu yaptıktan sonra yeniden oyunculuk alanında projelere yönelmiştir. Film ve dizi çalışmalarında aktif olarak yer almaktadır.

YASEMİN ERBİL KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Erbil, 2 Aralık 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

YASEMİN ERBİL NERELİ?

Yasemin Erbil, İstanbul doğumludur ve eğitimini Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde tamamlamıştır.

YASEMİN ERBİL'İN KARİYERİ

Yasemin Erbil, oyunculuk ve sunuculuk kariyerinde birçok projede yer almıştır. Sinema ve dizi filmleri arasında Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Bade, 2017), Mutluluk Zamanı (2017), Küçük Yalanlar (Hande, 2021) ve Yasak Elma (Canan, 2021) bulunmaktadır. TV programcılığı da yapan Erbil, özellikle sunuculuk alanında deneyim kazanmıştır. Yeni projelerde aktif olarak rol almaya devam etmektedir.

