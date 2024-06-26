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Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, nereli? Yaşar Yakış öldü mü?

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Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, nereli? Yaşar Yakış öldü mü? Yaşar Yakış hakkında merak edilenler araştırılıyor. Yaşar Yakış'ın yaşı, kökeni ve sağlık durumu hakkında bilgi arayanlar için bu haberimizde detayları bulabilirsiniz.

Yaşar Yakış, 1938 doğumlu Türk diplomat ve siyasetçidir. Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı ve Ak Parti'nin kurucularından biridir. Yaşar Yakaş'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, nereli? Yaşar Yakış öldü mü?

YAŞAR YAKIŞ KİMDİR?

1938 yılında Laz kökenli bir ailede, Düzce'de doğdu. İlk yurt dışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu muavin konsolosluğuna atanan Yakış; Lagos, Roma ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel'deki NATO Daimi Temsilciliğinde de çeşitli görevler üstlenmiştir.

Yakış, 1985 yılında Türkiye Cumhurbaşkanına, İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komite Başkanlığı görevinde sekretarya hizmeti sunmak üzere kurulan İSEDAK Koordinasyon Kurulu'nu kurarak başkanlığını da üstlenmiştir.

1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulunmuştur. 1992- 1995 yıllarında Büyükelçi Yakış, Ekonomik İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini ifa etmiştir.

Büyükelçi Yakış, 2001 yılında Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olmuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyesi olarak siyasete atılmıştır. Partinin Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmüştür. Yakış, 3 Kasım 2002'de düzenlenen genel seçimlerde Düzce'den milletvekili seçilmiş, 18 Kasım 2002 tarihinde de T.C. Dışişleri Bakanı olarak atanmıştır. Daha sonraki hükûmet değişikliğinde, görevini Abdullah Gül'e bırakmıştır.

Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış'ın Orta Doğu'ya ilişkin, çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri vardır ve Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan "Türkiye, Suriye ve Irak Arasında Su Sorunları" adlı bir kitabı da kaleme almıştır.

Yakış, Türk-Suudi ilişkilerinin gelişmesine katkısı nedeniyle, Suudi Hükûmeti tarafından Kral Abdülaziz Nişanı (birinci derece) ile taltif edilmiştir.

Milletvekilliği görevini bıraktıktan sonra TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. 27 Kasım 2015'te Zaman gazetesinde yazmaya başlayan Yakış, kurucusu olduğu Ak Parti'den 28 Mart 2016'da ihraç edildi.

Yaşar Yakış kimdir? Yaşar Yakış kaç yaşında, nereli? Yaşar Yakış öldü mü?

YAŞAR YAKIŞ ÖLDÜ MÜ?

Ak Parti'nin kurucularından ve AK Parti hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış, 85 yaşında vefat etti. Yakış, AK Parti ile yolları ayrıldıktan sonra partiye eleştiriler yönelten bir isim haline gelmişti.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

Yaşar Yakış AK Parti Gündem Yaşam Politika Haberler

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